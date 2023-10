Conflito em Mogi Guaçu: Homem é Preso Após Ameaçar Família

Da Redação

Foto Divulgação PM

Na noite de 06 de outubro de 2023, por volta das 22h33, um episódio de desentendimento entre membros de uma família em Mogi Guaçu-SP, resultou em uma situação alarmante. A vítima, identificada como M. E. C. S, viu-se ameaçada por, E.l.C.S, que foi posteriormente detido pelas autoridades.

A Polícia Militar foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência envolvendo uma discussão familiar que rapidamente escalou para violência. Segundo as informações recebidas, o cunhado estava extremamente agressivo, tendo tentado agredir sua própria mãe e supostamente feito uso de substâncias entorpecentes.

No local, as autoridades entraram em contato com a genitora de E.l.C.S, que relatou que seu filho estava fazendo uso de drogas e constantemente a pressionava por dinheiro. Ela afirmou que ele a empurrou e fez ameaças de morte. Além disso, a mãe informou que o filho havia vendido todo o material elétrico que ela havia comprado no valor de R$ 600,00 durante a tarde.

Após a conversa com a genitora, a polícia iniciou uma busca pois o autor das ameaças não estava mais na residência. A cerca de 150 metros do condomínio, as autoridades conseguiram localizá-lo. Durante a abordagem, uma faca de cozinha foi encontrada na posse de E.l.C.S, bem como a quantia de R$ 40,00 em dinheiro. Diante dessas evidências, ele foi imediatamente detido e informado sobre seus direitos constitucionais.

O indiciado foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de ameaça. E.l.C.S permanece sob custódia das autoridades e à disposição da justiça aguardando as devidas providências legais.

Este incidente serve como um lembrete das tensões familiares que podem surgir em situações de conflito, ressaltando a importância de recorrer às autoridades e buscar soluções pacíficas para resolver disputas domésticas antes que elas se tornem violentas. A polícia desempenhou um papel fundamental na proteção da vítima e na detenção do autor das ameaças.