Conflito Familiar Resultado em Ameaça, Injúria e Lesão Corporal em Mogi Guaçu

Da Redação

No início da manhã de 2 de novembro, por volta das 8h14, na cidade de Mogi Guaçu, testemunhou um incidente de agressão entre familiares com ameaças, ferimentos e lesões corporais. A vítima desse tumulto familiar foi identificada como MM, enquanto a autora das agressões foi LLL

Os acontecimentos se desenrolaram no bairro Jardim Santa Terezinha, quando as autoridades foram alertadas via Copom sobre uma situação de ação familiar. Chegando ao local com o apoio do Grupo de Patrulhamento (CGP), a polícia entrou em contato com a vítima, MM, que relatou que sua filha, LLL, havia saído de uma clínica de recuperação há poucos dias. Na manhã daquele dia, por volta das 5h, a filha voltou para casa sob o efeito das drogas, exaltada e iniciou uma discussão acalorada com a mãe, proferindo diversos xingamentos. Não satisfeito com as palavras ofensivas, LLL atacou sua mãe, derrubando-a ao chão.

Nesse momento, o companheiro de MM tentou intervir, resultando em agressões contra ele. Enquanto a cena se desenrolava, a agressora, LLL, lançou um garrafão na direção à televisão, causando danos significativos ao painel. Além disso, LLL empunhou uma faca e fez ameaças de morte tanto à sua mãe quanto ao companheiro dela.

Enquanto as autoridades conversavam com as partes envolvidas, a LLL proferiu novas ameaças de morte ao padrasto na presença dos policiais. Diante desses graves acontecimentos, a agressora, LLL, recebeu voz de prisão por crimes de ameaça, lesão corporal. Todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para que os procedimentos legais fossem seguidos.

A ocorrência foi relatada à escrivã, que após informar o delegado, não ratificou a voz de prisão, mas elaborou um Boletim de Ocorrência Circunstanciada Policial (BOPC), tratando dos delitos de ameaça, lesão. Após a conclusão das medidas administrativas, todos os envolvidos foram liberados, e a faca utilizada nas ameaças foi apreendida como prova dos eventos ocorridos.

Esse incidente perturbador serve como um lembrete da importância de buscar ajuda e apoio em casos de conflitos familiares e para enfrentar questões de dependência química de forma adequada, a fim de evitar tais tragédias no futuro.