Conheça a corte da folia do Carnartur 2024

Rainha, 1ª e 2ª Princesas, e Rei Momo foram escolhidos pelo júri na última sexta (26)

Na última sexta-feira (26), o clima de festa tomou conta de Artur Nogueira com a eleição da corte do Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”. O evento reuniu autoridades locais, além da torcida, composta por familiares e amigos dos candidatos.

Nayara Assunção foi eleita a rainha este ano, ao lado de Gustavo Gonçalves, como Rei Momo. Já Vitória Carvalho e Raíssa Barichello foram escolhidas como a 1ª e 2ª princesas, respectivamente. “A emoção é indescritível. Estamos muito felizes pela oportunidade de representar o Carnaval nogueirense, que é tão aguardado por foliões de toda a região”, exclamaram os eleitos.

As faixas foram passadas pela corte de 2023, composta por Cissa Martins (Rainha), Allan Richard (Rei Momo), e Letícia Neris e Mariana Branco (Princesas).

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza os eleitos que agora compõe a corte do Carnartur 2024. “Vocês farão parte da tradição que faz do Carnaval nogueirense uma festa tão especial. Agradeço a todos os envolvidos na organização do evento e reforço o compromisso da nossa gestão em apoiar e incentivar eventos que fortaleçam nossa identidade cultural”, destacou.

A eleição da corte é organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 28 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

PROGRAMAÇÃO CARNARTUR 2024

– Dia 09/02 (sexta-feira) – Filhos da Vaca e Show Musical

Às 19h30

– Dia 10/02 (sábado) – Trio elétrico e Show Musical

Às 20h

– Dia 11/02 (domingo) – Bloco da Vaca e Show Musical

Às 18h

– Dia 12/02 (segunda-feira) – Trio elétrico e Show Musical

Às 20h

– Dia 13/02 (terça-feira) – Bloco da Vaca e Show Musical

Às 18h

Local: Avenida Dr. Fernando Arens, Centro (todas as noites, no mesmo local)