Conheça as Candidatas a Miss Terceira Idade 2023 de Santo Antônio de Posse

Por Regina Vicenzotti

Fotos Divulgação Prefeitura Municipal

Celebrando a Elegância e Alegria da Terceira Idade

No próximo dia 6 de outubro, no Centro Múltiplo do Idoso da cidade de Santo Antônio de Posse se prepara para um evento especial que celebra a beleza, elegância, e vitalidade da terceira idade. O “Miss Terceira Idade 2023” está prestes a encantar a todos com a participação de mulheres incríveis que demonstram que a idade é apenas um número e que a vida pode ser vivida com plenitude em todas as fases. Este evento anual é uma oportunidade para a comunidade confiar e homenagear as mulheres que, ao longo de suas vidas, se desenvolveram para o enriquecimento da cidade e agora desfrutam de uma vida plena na terceira idade. Elas são exemplos de como a moda, a alegria e o respeito pela comunidade são valores que transcendem as gerações. A competição deste ano contará com diversas candidatas, todas com histórias de vida biológica e uma atitude positiva em relação ao envelhecimento. Abaixo, você pode conferir as fotos das candidatas que disputarão o título de Miss Terceira Idade 2023 de Santo Antônio de Posse: