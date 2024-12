Conheça os benefícios da prática do ciclismo na terceira idade

(Crédito Imagem:SolStock/iStock)

De baixo impacto para juntas e articulações, a atividade fortalece a musculatura e auxilia no combate às doenças físicas e mentais

Fazer atividades físicas é algo essencial para a manutenção da saúde física e mental, principalmente na terceira idade. Os benefícios são muitos: fortalecimento de ossos e músculos, principalmente nessa fase da vida, em que há uma perda acentuada de massa magra, melhora no sistema circulatório, no equilíbrio e diminuição do risco de desenvolver doenças mentais, como o Alzheimer.

Contudo, com o passar da idade, algumas atividades ficam mais difíceis de serem feitas, podendo até mesmo ser danosas. Isso porque as juntas e os ossos já não são os mesmos de quando se era jovem. Nessa fase da vida, qualquer lesão demora muito mais para curar e as fraturas são mais comuns. Por conta disso, é preciso que se faça atividades de pouco impacto.

Benefícios do ciclismo

O ciclismo é um ótimo exemplo de atividade de baixo impacto que pode ser praticada por quem chegou à terceira idade. É um excelente exercício aeróbico, que fortalece o core e os membros inferiores, igualmente bom para membros superiores, e fortalece o sistema circulatório, melhora a resistência e a capacidade de respiração.

É também uma atividade livre, no sentido de que pode levar para qualquer lugar que as pernas aguentarem. É possível pedalar dentro do bairro, aproveitando parques e praças, até por toda a cidade ou mesmo para outras cidades. Logo, o nível de desafio fica a critério do praticante. Com o tempo, vencer os desafios impostos a si eleva a autoestima e a confiança, o que é ótimo para a saúde mental.

Antes de tudo, um check-up

Porém, antes de iniciar qualquer exercício físico, é preciso acompanhamento médico e uma bateria de exames bastante completa para uma boa avaliação da condição física, principalmente no que diz respeito ao coração. Assim, o profissional de saúde poderá determinar com mais exatidão a frequência e a intensidade da prática da atividade.

Escolhendo a bike certa

O próximo passo para iniciar no ciclismo é a escolha da bike ideal. Algumas variáveis devem ser levadas em conta, como, por exemplo, o material da bicicleta. Com tantas opções no mercado, deve-se priorizar a durabilidade e o peso. Quadros de alumínio ou carbono são boas pedidas, principalmente para uso urbano.

Já a altura do quadro está em relação direta com a altura do ciclista, e escolher mal prejudica o equilíbrio sobre a bike. É importante também saber escolher o aro. Uma bicicleta aro 29, por exemplo, é adequada para quem possui mais de 1,70 m. É igualmente importante investir em bons equipamentos de segurança como roupas adequadas para a prática, de preferência com faixas refletivas, bons sapatos e um capacete de qualidade.

Após a autorização médica e aquisição dos equipamentos necessários, é hora de começar a pedalar. Opte sempre por pedalar em horários mais frescos do dia, como começo da manhã e fim da tarde. Dê preferência a locais com pouca movimentação de carros, como ruas residenciais e praças. Lembre-se de se hidratar durante a prática e alongar-se antes, durante e depois. Seguindo essas dicas, a prática será muito mais proveitosa e saudável.