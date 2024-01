Conheça os candidatos à corte do Carnartur 2024

Eleição da rainha, princesas e rei momo acontecerá dia 20 de janeiro, a partir das 20h30, na sede social do Clube Floresta

Samba no pé, simpatia e animação. Esses são alguns critérios para eleição da rainha, princesas e rei momo do Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”. Conheça os 13 candidatos que disputarão os títulos no dia 20 de janeiro, a partir das 20h30, na sede social do Clube Floresta.

O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 28 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

A última eleição da corte aconteceu em 2023, quando Cissa Martins (Rainha), Allan Richard (Rei Momo), e Letícia Neris e Mariana Branco (Princesas) foram eleitos.

ELEIÇÃO

A pontuação do júri definirá a escolha da rainha, 1ª e 2ª princesas e do rei momo. Nestes casos, os candidatos serão avaliados por um corpo de jurados convidado pela organização do concurso, que observará os seguintes critérios:

-Para as candidatas: Beleza plástica/charme e samba no pé/animação.

-Para os candidatos: Simpatia/Comunicabilidade e samba no pé/animação.

CONHEÇA OS CANDIDATOS

Amanda Ferreira

Cidade natal: Artur Nogueira

Profissão: Vendedora; estudante de marketing

Hobbie: Ficar com a família; estudar

Instagram: @_a_ferreiira

Cosmelita Silva Lopes

Cidade natal: Artur Nogueira

Profissão: Funcionária pública

Hobbie: Dançar; matemática

Instagram: @cosmelitalopesdias

Elis Mariana

Cidade natal: Junqueirópolis (SP)

Profissão: Assessora técnica de gestão ambiental; professora

Hobbie: Serviço voluntário; estar com a família

Instagram: @diogoelis

Felipe Félix

Cidade natal: Magalhães de Almeida (MA)

Profissão: Auxiliar de Higienização

Hobbie: Trabalhar, estar com a família; viajar

Instagram: @002_felipe_felix

Fernando Gomes

Cidade natal: Artur Nogueira

Profissão: Auxiliar de Higienização

Hobbie: Trabalhar; estar com a família; ir ao cinema

Instagram: @gds_fernando

Gustavo Gonçalves

Cidade natal: Monte Alto (SP)

Profissão: Professor de Dança; aulas fitness

Hobbie: Dançar; ir ao cinema; estar com famílias e amigos

Instagram: @gustavogoncallvez

Jaqueline Lins

Cidade natal: Bebedouro (SP)

Profissão: Dançarina; modelo fotográfica; microempreendedora; influencer e tiktoker

Hobbie: Musculação; dançarInstagram: @jacquesoares_barbie

Leonardo Trevisan

Cidade natal: Cosmópolis

Profissão: Médico veterinário; instrutor de fitdance

Hobbie: Dançar; estudar

Instagram: @_leonardotrevisan_

Marcos Oliveira

Cidade natal: Cosmópolis (SP)

Profissão: Gestor financeiro; empreendedor; instrutor de dança

Hobbie: Dançar; cantar; ir ao cinema; sair com os amigos

Instagram: @marcosolineira_.27

Nayara Assunção

Cidade natal: Santarém (PA)

Profissão: Administradora e autônoma; modelo fitnesS

Hobbie: Musculação; estudar; viajar

Instagram: @assuncaonayy

Raíssa Barichello

Cidade natal: São Francisco do Sul (SC)

Profissão: Vendedora; digital influencer; dançarina

Hobbie: Dançar; cantar; sair com amigos

Instagram: @rbarichellob

Val Godoy

Cidade natal: Santo Antônio de Posse (SP)

Profissão: Consultoria de Vendas

Hobbie: Dançar; cozinhar

Instagram: @vallgodooy

Vitória Carvalho

Cidade natal: Artur Nogueira

Hobbie: Dançar; ouvir música; estar com os amigos

Instagram: @vihccarvalho_