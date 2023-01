Conheça os candidatos a Rei Momo do Carnartur 2023

Diferente da rainha – definida por votação popular, escolha do rei momo será feita por corpo de jurados no dia do concurso da Corte da Folia

Enquanto a rainha e princesas encantarão o público com suas belezas e samba no pé, o rei momo conquistará multidões pela simpatia e molejo. São sete candidatos e apenas um deles integrará a Corte da Folia do Carnartur 2023 “Mais que uma festa, uma tradição”.

O carnaval de rua de Artur Nogueira tem data marcada para os dias 17 a 21 de fevereiro, com participação confirmada do quase centenário Bloco da Vaca.

ELEIÇÃO

Diferente da rainha, que será definida por votação popular, a escolha do rei momo será feita por um corpo de jurados no dia do concurso – que acontece em 28 de janeiro, às 20h30, em estrutura montada na sede social do Clube Floresta. A transmissão oficial do evento ficará por conta do Portal ON.

O júri também definirá a 1ª e 2ª princesas. Os candidatos serão avaliados pelos seguintes critérios:

-Para as candidatas: Beleza plástica/charme e samba no pé/animação.

-Para os candidatos: Simpatia/Comunicabilidade e samba no pé/animação.

A eleição está sendo organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz.

CONHEÇA OS CANDIDATOS

Allan Richard França, 28 anos

Cidade natal: Cosmópolis (SP)

Profissão: Profissional da Educação Física

Hobbie: Dançar, brincar com a pet e assistir série.

Instagram: @allan.richard_

_________________________

Domingos Custódio Jorge, 39 anos

Cidade Natal: Monte Azul (MG)

Profissão: Técnico de Enfermagem

Hobbie: Dançar, cantar, sair com amigos e estar sempre com a família

Instagram: @domingoscustodio jorge

_________________________

Felipe Barbosa, 28 anos

Cidade natal: Campinas (SP)

Profissão: Pintor

Hobbie: Fazer trabalho voluntário e cozinhar

Instagram: @felipebarbosa0102

_________________________

Felipe Félix, 26 Anos

Cidade natal: Magalhães de Almeida (MA)

Profissão: Ajudante de Produção

Hobbie: Dançar, cantar, passear e trabalhar

Instagram: @022.felipe_felix

_________________________

Gustavo Gonçalves, 27 anos

Cidade natal: Monte Alto (SP)

Profissão: Professor de Ginástica e Dançarino.

Hobbie: Dançar, treinar e estar com a família e amigos.

Instagram: @gustavogoncalvesreal

_________________________

Miiller Vieira Fernandes, 32 anos

Cidade natal: Engenheiro Coelho (SP)

Profissão: Profissional da Educação Física e Pedagogo

Hobbie: Dançar, viajar, ir em balada e barzinhos

Instagram: @miillervf

_________________________

Nathan Rafael de Oliveira, 32 anos

Cidade natal: Artur Nogueira (SP)

Profissão: Paisagista

Hobbie: Pedalar, cuidar de flores e plantas, passear, e curtir a vida.