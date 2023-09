Conheça os Candidatosda Eleição do Conselho Tutelar de 2023 em Engenheiro Coelho

Candidatos Disputam Cinco Vagas para o Conselho Tutelar em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente), está anunciando os candidatos que concorrerão às cinco vagas do Conselho Tutelar, que terá mandato de 2024 a 2028. Neste ano, a eleição ganha destaque com a modalidade de voto uninominal em todo o Brasil, onde cada cidadão poderá votar em apenas um candidato, utilizando o nome ou número correspondente.

A eleição para o Conselho Tutelar de Engenheiro Coelho é um evento crucial para a comunidade local. Os conselheiros eleitos têm a responsabilidade de zelar pelo bem-estar das crianças e adolescentes do município, garantindo seus direitos e atuando em situações de vulnerabilidade. Portanto, é fundamental conhecer os candidatos e as suas propostas para tomar uma decisão informada no dia da votação.

Dados e Locais de Votação

A eleição está marcada para o dia 1º de outubro, com a votação iniciando às 8h da manhã e encerrando às 17h. Os locais de votação serão o Salão Comunitário, situado na Rua Alcides Francischetti, 539, Jardim Eldorado (ao lado do CRAS), e a Creche Pr. José Miranda Rocha, localizado na Rua Dacy Reis, Cidade Universitária.

Abaixo, apresentamos os candidatos que concorrem às cinco vagas do Conselho Tutelar de Engenheiro Coelho:

Os candidatos estão ansiosos para representar a comunidade e trabalhar incansavelmente para garantir o bem-estar das crianças e adolescentes de Engenheiro Coelho. Cada um deles tem suas próprias experiências e ideias para contribuir com o Conselho Tutelar.

Esteja preparado para exercer seu direito de voto e escolher o candidato que você acredita ser o melhor para essa importante função. Lembre-se de que sua participação na eleição é crucial para moldar o futuro das crianças e adolescentes de Engenheiro Coelho.

Mantenha-se informado sobre as propostas de cada candidato e compareça às urnas no dia 1º de outubro para fazer a diferença em sua comunidade. Seu voto é a voz das crianças e adolescentes que dependem do Conselho Tutelar para garantir seus direitos e proteção.