Conheça os pratos participantes do Festival Eco gastronômico de Socorro (SP)

Focado no conceito de ecogastronomia, que busca valorizar os produtos locais, preservar a diversidade cultural e ambiental dos lugares tradicionais e oferecer uma experiência gastronômica diferenciada aos turistas, o Festival Eco gastronômico ocorre em Socorro SP, no próximo mês de outubro.

Durante o mês, 14 bares e restaurantes da cidade vão oferecer pratos criados especialmente para o evento, que devem conter os dois ingredientes tema dessa edição: banana e mandioca.

Para a secretária de Turismo da cidade, Ana Paula Monteiro Nunes, a ideia é não só oferecer pratos criativos e saudáveis, como também movimentar a economia de forma sustentável.

“Estamos fortalecendo um grande elo entre os produtores locais e os estabelecimentos gastronômicos, incentivando a geração de renda local. Isso é economia criativa”, afirma.

Confira todos os participantes do Festival Eco gastronômico de Socorro, seus pratos e a programação do evento na cidade:

Armazém da Terra

Prato: Bobó da Terra

Endereço: Caminho Turístico do Rio do Peixe, Estr. Socorro – Munhoz, km 5

Quando: todos os sábados de outubro, no almoço e jantar

Ristorante D’Napoli

Entrada: Brusqueta de banana da terra/ Prato principal: Bacalhau na mandioca Purê de mandioca com bacalhau em lascas, azeite, alho requeijão, molho bechamel coberto com muçarela e gratinado

Endereço: R. Cap. Joaquim de Souza Pinto, 117

Quando: segunda à sábado no jantar e sexta a domingo no almoço

La Rivière Bistrô

Prato: Filé de Tilápia com farofa de banana assada na folha de bananeira, acompanhado com mandioca cremosa

Endereço: Corredor Turístico Rio do Peixe, Km 1 s/n

Quando: Sexta e Sábado, das 12h às 14h e das 19h às 22h

Lanchonete Nectaria Good Foods

Prato: Coxinhas com massa de mandioca e 17 opções de recheio/ Pastel Banana Real

Endereço: Rodovia Pompeu Conti, 3230

Quando: Todos os dias das 9 às 19h

Lion Bar e Restaurante

Prato: Chifles de Banana com purê de mandioca e costela

Endereço: R. XV de Novembro, 84

Quando: Quarta a domingo, das 17h às 00h

London Cafeteria & Bistrô

Prato: Araiê de Manu ( na linguagem do tupi Guarani)

Bolo recheado com creme de mandioca e pedaços de banana com cobertura de Marshmallow e acompanhado de sorvete de banana caramelizada.

Endereço: Rodovia Deputado Antonio Silvio Cunha Bueno- Feira de Malhas, loja 56

Quando: Sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h30

Empório Nono Alpi

Entrada: Chips de mandioca com patê de ricota/ Prato principal: Talharim de mandioca com molho sugo/ Sobremesa: Sorvete de banana com banana da terra grelhada e calda de caramelo com canela

Endereço: Caminho Turístico da Pompéia

Quando: Todos os sábados, das 12h às 17h

Pedra da Bela Vista

Prato principal: Mojica – releitura de um prato indígena, a Mojica da Pedra leva tilápia, mandioca em pedaços, pimentões e temperos variados. Semelhante à uma moqueca, acompanha arroz branco, farofa de farinha de mandioca e banana da terra e pão caseiro. Serve até 2 pessoas.

Sobremesa: Bolo de Mandioca com caramelo de banana, servido com farofinha doce e sorvete artesanal de banana e especiarias. Individual.

Endereço: Estrada Municipal dos Cubas, s/n

Quando: de quinta a domingo, das 12h30 às 16h

Quintal do Italiano

Prato principal: Nhoque de mandioca recheado de carne seca e queijo coalho/

Sobremesa: Banana da terra assada com sorvete de queijo e doce de leite

Endereço: Av. XV de Agosto, 541

Quando: de quinta a domingo

Restaurante do Nicó

Entrada: Mandioca frita com tartar de banana/ Prato principal: Baião de dois vegetariano com vinagrete de banana, maçã, farofa crocante de mandioca e banana da terra / Sobremesa:Torta diet de mandioca com banana grelhada

Endereço: Estr. Mun. da Pompéia, 210

Quando: Todos os sábados de Outubro

Restaurante Rural São Benedito

Prato: Bobó de camarão e mandioca

Endereço: Rod. Cap. Bardoino, 2.250

Quando: de terça a domingo, das 11h às 15h

Rock & Soul Music Bar

Entrada: Dadinho de Tapioca com geléia apimentada caseira

Prato Principal: Purê de Mandioca temperado com ervas finas e queijo, guarnecido com suculenta carne de panela com legumes e molho reduzido de cerveja escura. (tem opção vegetariana, consulte)

Drink: Bebida alcoólica composta por banana e canela.

Sobremesa: Brigadeiro de banana e cacau 70% feito artesanalmente e sem adição de açúcar.

Endereço: Av. XV de Agosto, 535

Quando: quarta a domingo, a partir das 17h

Shopp Café

Prato: Tapioca com recheio de mandioca ou banana

Endereço: Rod. Deputado Antônio Silvio C. Bueno, 3230

Quando: Segunda à domingo das 09h às 19h

Trilha Café

Prato principal: Hot dog festival com aligot de mandioca e crispy de banana/

Bebida: Milkshake de banana com doce de leite/ Milkshake de banana com nutella

Endereço: Rod. Cap. Bardoino, 2250

Quando: todos os dias

O Festival Eco gastronômico é realizado pela Prefeitura Municipal de Socorro através da Secretaria de Turismo e COMTUR, com apoio da ASTUR – Associação de Turismo da Estância de Socorro. O lançamento oficial da programação ocorre no próximo dia 25 de setembro, durante o evento Cittaslow Sunday, no Parque da Cidade, das 09h às 18h.

Mais informações: https://socorro.tur.br/ ou https://socorro.tur.br/festivalgastronomico/

Instagram e Facebook: @turismosocorro