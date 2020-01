Conselheiros tutelares de Posse serão empossados nesta sexta-feira, dia 10

Nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, acontece em Santo Antônio de Posse a diplomação e empossamento dos novos conselheiros tutelares do município. A cerimônia será realizada na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 9 horas. A escolha dos cinco conselheiros aconteceu através de eleição, ocorrida em 6 de outubro de 2019.

A votação somou 1.610 votos válidos e 8 nulos e teve um aumento de 38% no número de eleitores votantes, em relação a eleição anterior. Com o resultado, três conselheiras já atuantes no município se reelegeram: Fernanda Turolla, Lu Mota e Cibele Toledo. Além delas, também se elegeram Viviane Inaba e Leonardo Marcelino.

Antes da diplomação, os conselheiros e eleitos, titulares e suplentes, participam de uma capacitação específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O curso acontece no Centro Múltiplo do Idoso, das 9h às 17, entre os dias 7 e 9 de janeiro.

O comparecimento na cerimônia de diplomação é obrigatório e requisito fundamental para a posse do cargo. A ausência implicará no impedimento do membro em tomar posse e exercer a função de conselheiro tutelar.