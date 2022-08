Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência é reorganizado em Amparo com Lei aprovada

De autoria do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei nº 54/2022 [1] tem

como objetivo reestruturar Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência e Mobilidade Reduzida em Amparo.

Aprovado por todos os vereadores, o Projeto cria novamente o Conselho

com sua composição, organização e competência, que se encontra

defasado frente aos interesses da população-alvo. “É um ato normativo

para atualização da lei antiga, ampliando a representatividade que

estava faltando. E temos que pontuar que foi feito em conjunto entre

Prefeitura e o Conselho”, explica a vereadora Silvia Forato (PT).

O presidente da Casa, Vereador Carlos Cazotti (MDB), ressalta que o

Conselho estava inativo e que com a nova atualização volta a funcionar

no interesse das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar

Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José

(Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina

Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB),

Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT)