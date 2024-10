CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE JAGUARIÚNA REALIZA 23ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna (CMDMJ) realizou nesta terça-feira, dia 15 de outubro, sua 23ª reunião mensal descentralizada, no Setor de Proteção à Mulher da Delegacia de Jaguariúna. A reunião foi proposta pela presidente do Conselho, Amanda Guidetti, e aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que coordena os conselhos sociais do município.

Amanda Guidetti, a reunião permitiu que os membros conhecessem melhor o trabalho do setor, que inclui a formalização de boletins de ocorrência, inquéritos, solicitações de medidas protetivas e o encaminhamento das vítimas para outros serviços de apoio.

A presidente do CMDMJ destacou a produtividade do encontro, que reuniu profissionais da Segurança Pública, Psicologia e Assistência Social. A integração dessas áreas foi considerada fundamental para garantir um atendimento de qualidade às mulheres vítimas de violência.

Entre as principais discussões, foi sugerida a ampliação do funcionamento do Setor de Proteção à Mulher para 24 horas por dia, a fim de oferecer atendimento contínuo às vítimas. Além disso, o colegiado propôs a expansão das atividades da Casa da Mulher, para que o espaço também atue em outras frentes de acolhimento e proteção, além do atendimento ambulatorial e psicológico.

A reunião reafirmou o compromisso do CMDMJ em fortalecer os serviços de apoio às mulheres de Jaguariúna, promovendo mais segurança e acolhimento às vítimas.

Foto: divulgação