Conselho promove Semana do Idoso com programação especial para a terceira idade

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) promove a partir desse sábado, 24, a Semana do Idoso 2022. A programação é realizada em parceria com a Secretaria de Promoção Social, Uniesi (Centro Universitário de Itapira), Senac, SAAE e todas as entidades socioassistenciais voltadas para a Terceira Idade do município. “Segundo números do IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade), Itapira esta entre as melhores cidades do Brasil para se envelhecer e este fato além de ser um mérito para nossa cidade também é um sinalizador para que continuemos a crescer e tenhamos um olhar cada vez mais significativo para as questões relacionadas aos idosos”, disse o presidente do CMI, Lucas Tiago de Oliveira da Silva.

A abertura neste sábado será às 14h00 com missa solene e procissão no Lar São Vicente de Paulo. Na segunda-feira, 26, a partir das 10h00 haverá oficina de saúde na Praça Bernardino de Campos com orientações a respeito de automedicação, oficina literária e exposição de trabalhos manuais feitos pelos idosos.

Na terça-feira, 27, haverá uma Tarde da Saúde Física às 14h00 no Centro Dia do Idoso, situado à Rua Mauro Simões, 750, no bairro Humberto Carlos Passarela. Já na quarta-feira, 28, o Centro do Idoso Vida Mais, situado à Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345, na Penha do Rio do Peixe, abriga o Bingão do Idoso.

Na quinta-feira, 29, a partir das 8h00 haverá o evento “Idosos em Movimento” no Parque Juca Mulato com atividades físicas, danças e oficinas literárias. Na sexta, 30, a sede da OAB de Itapira abriga duas palestras a partir das 15h00: “A Pessoa Idosa e o Estatuto”, com Adriana Viel, advogada, co-fundadora do IBDPI (Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa), especialista em Direito Civil, Políticas e Gestão Governamental e Direito do Idoso; e “Yoga e o Envelhecimento” com Maria Thereza R. T. Ferreira, Pedagoga com formação em Hatha Yoga e Meditação e Pós-graduada em Psicologia e Psicanálise na Faculdade Metropolitana.

No sábado, dia 1° de outubro, data em que é celebrado o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade, haverá duas atividades. Pela manhã, a partir das 8h00, o Campus II do Uniesi (situado à Rua Santa Terezinha, n° 1381, Jardim Guarujá) abriga a 1ª Jornada Regional em Comemoração ao Dia Internacional do Idoso que tem como tema central “Os impactos do envelhecimento em tempos atuais”. As inscrições são antecipadas pelo link https://vidamaisitapira.org.br/seminario-idoso/.

“Precisamos fortalecer a nossa sociedade e trabalhar em parceria com o Poder Público para juntos identificarmos as demandas para fomentar e criar políticas públicas que beneficiem esta classe de cidadãos. Temos que conscientizar o jovem de hoje a entender o idoso que ele será amanhã”, destacou Silva.

A programação da jornada (segue anexo) conta com palestras com os professores do Uniesi e convidados que debaterão temas diversos relacionados aos idosos. Haverá também mesa de debates, perguntas e respostas e oficinas de fantoches, orientação jurídica, atendimentos de enfermagem (aferição de pressão e glicemia) e exposição de artesanatos.

No período da tarde, às 14h00, acontece o encerramento da Semana do Idoso com uma festa na Casa de Repouso Allan Kardec. Todas as atividades são gratuitas e abertas para toda a população com mais de sessenta anos. “O evento é de vital importância para os idosos da nossa cidade, pois eles terão acesso a informações jurídicas e de garantia de direitos, a eventos esportivos, culturais e de saúde. E após dois anos sem o evento devido às restrições da pandemia, estamos preparando tudo com muito carinho”, finalizou o preselhosidente do conselho.