Consigaz faz doação de GLP para a Santa Casa de Mogi Mirim

A empresa Consigaz assinou ontem, 30, no Gabinete do Prefeito Paulo de Oliveira e Silva, um termo de doação à Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim. A empresa – cuja sede fica em Barueri, mas tem representação em Mogi Mirim – efetuou a doação de 225 kg de gás (GLP) por mês para a manutenção da cozinha industrial do hospital.

A iniciativa da doação partiu do empresário e representante da Consigaz, Rodrigo Toledo. “Temos o dever de ajudar quem mais precisa neste momento de pandemia. Acredito que juntos somos mais fortes”, comentou.

Rodrigo Toledo teve total apoio da matriz que, de imediato, autorizou a doação dos 5 cilindros de 45 kg de GLP cada, por seis meses. Essa quantidade representa o total do consumo mensal da cozinha industrial do hospital. “Demorou uns 30 segundos para a gente comprar a ideia”, brincaram os representantes da matriz da Consigaz Marcelo Menicheli (supervisor regional) e Maurício Duran (consultor comercial).

Por intermédio do líder do Governo na Câmara, Dirceu Paulino, a doação foi efetivada. “Esta atitude é um grande exemplo. Que o exemplo de vocês traga outras empresas dispostas a colaborar. Se todos fizerem um pouquinho, conseguiremos passar por essa crise sem precedentes com mais tranquilidade”, agradeceu o vereador.

Até setembro de 2021, a cozinha industrial da Santa Casa estará amplamente abastecida de GLP. De acordo com o interventor da Santa Casa, Vagner Lourenço, a economia, neste período será de aproximadamente R$ 12 mil.