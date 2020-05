Consórcio PCJ apresenta: “Cinema das Águas em Casa”, Festival de Streaming com vídeos sobre o tema água e meio ambiente

O isolamento social imposto pela quarentena do coronavírus tem revelado uma boa oportunidade para colocar leituras em dia e acompanhar filmes e séries em serviços de streaming. Atento a isso, o Consórcio PCJ lança nessa sexta-feira, dia 24, o Festival de Streaming “Cinema das Águas em Casa”, uma página exclusiva no site www.agua.org.br com vídeos e documentários tendo como tema a gestão dos recursos hídricos e meio ambiente.

O Festival “Cinema das Águas em Casa” os internautas podem assistir aos vídeos quantas vezes desejarem em tablets, computadores e celulares. Não é necessário realizar cadastro. Basta acessar a página inicial do site do Consórcio PCJ, clicar em “Quem Somos” e depois “Cinema das Águas em Casa”. Os vídeos são didáticos e geram conhecimento com entretenimento.

Para acessar diretamente a página do festival clique no link: https://agua.org.br/cinema-das-aguas-em-casa/

O catálogo conta com vídeos do Consórcio PCJ, de associados à entidade, além de parceiros e diversos institutos brasileiros. O conteúdo audiovisual disponibilizado foi reunido com base na curadoria da Assessoria de Comunicação do Consórcio PCJ e também por meio de sugestões dos municípios e empresas associadas.

Os interessados em contribuir com mais vídeos para o Festival ainda podem enviar sugestões para o e-mail imprensaest@agua.org.br. No e-mail indicar o link do vídeo no YouTube, se houver, ou então o link para baixar o conteúdo e subirmos no canal do Consórcio PCJ.

Sobre o Consórcio PCJ:

O Consórcio PCJ, fundado em 1989, é uma associação civil de direito privado, composta por 41 municípios e 24 empresas associados, que atua como uma agência de fomento, planejamento e sensibilização, com o objetivo de recuperar e preservar os mananciais, além de discutir a implementação de políticas públicas voltadas à gestão da água. A entidade é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, sendo membro de importantes entidades internacionais, como: O Conselho Munidial da Água, a Rede Internacional de Organismos de Bacias (Riob), a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (Relob) e a Rede Brasil (Rebob).