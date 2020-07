CONSTRUÇÃO DA TRAVESSIA DE MARTINHO PRADO ESTÁ EM ESTÁGIO AVANÇADO

As obras de construção de nova travessia na Vicinal Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, que liga o distrito de Martinho Prado à cidade, está em estágio avançado. A SOV (Secretaria de Obras e Viação) está realizando a concretagem dos dissipadores e travamento dos muros de ala.

A nova travessia suportará o dobro da vazão em comparação com a travessia que foi destruída. O recurso para a obra é dos cofres do Município e o valor é de R$ 405.001,43.

O trabalho de reconstrução da passagem foi iniciado no dia 29 de junho e a previsão para a conclusão é de 90 dias, porém, a construtora afirma que conseguirá entregar a obra antes do prazo.

A SOV tentou implantar uma ponte móvel no local em parceria com o Exército, enquanto os trâmites jurídicos para a abertura do processo licitatório eram iniciados, mas não foi possível realizar esta ação.

A alternativa tem sido percorrer rotas alternativas, em um desvio próximo ao local da queda da passagem, e pelas rodovias SP-147 e SP-191, em Conchal, além da estrada rural da Chácara Alvorada.