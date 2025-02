Construção de 356 jazigos é retomada no Cemitério Santo Antonio

Nesta semana, a Administração Municipal retomou a construção de 356 jazigos no Cemitério Santo Antônio, no Jardim Novo I. A empresa ML Vila Verde Gomes Eireli, vencedora do novo processo licitatório, é a responsável em dar continuidade ao trabalho, assim como concluir a obra dentro do prazo de até seis meses.

Cerca de R$ 463.847,15 serão investidos para prolongar a vida útil do Cemitério Santo Antonio e o trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O espaço do Cemitério Santo Antonio é administrado pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM).

Iniciada em dezembro de 2023, a obra acabou sendo prejudicada em seu cronograma por conta do descumprimento de prazo pela primeira empresa contratada pela Prefeitura e, em decorrência disso, o contrato foi rescindido e uma nova contratação foi necessária para a retomada da obra.