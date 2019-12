Construção de dois módulos vai garantir esgoto tratado em toda a zona norte

A construção dos dois módulos da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Bacia dos Ypês vai garantir o tratamento de esgoto em 40% dos imóveis que formam a zona urbana. As obras seguem no ritmo desejado pelo Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).

O nivelamento do fundo dos tanques de tratamento foi finalizado e o restante da construção da estrutura dos módulos está em fase final, restando o acabamento e a instalação dos equipamentos. Parte dos equipamentos usados na nova ETE já foi adquirida pelo Samae.

A expectativa é que os dois módulos sejam inaugurados em maio do próximo ano, exceto se o excesso de chuva atrase o andamento dos serviços.

O primeiro módulo conta com financiamento de R$ 4 milhões, com contrapartida de R$ 5 milhões da autarquia. O segundo módulo está orçado em R$ 13,5 milhões, com recursos a fundo perdido, isto é, sem devolução, do governo federal.

A ETE dos Ypês foi projetada para tratar esgoto de uma população estimada em 60 mil moradores dos bairros da zona Norte, mas com capacidade de atender demanda de 100 mil habitantes no futuro.

