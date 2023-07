Contação de história no Sesi Mogi Guaçu com entrada gratuita

No dia 19 de julho (quarta-feira), o CAT Sesi Mogi Guaçu recebe Rosangela Schiinke para uma contação de história. O evento será às 15h15, aberto ao público com entrada gratuita. Basta reservar o ingresso no site mogiguacu.sesisp.org.br na barra Agenda.

Rosangela apresentará A Semente da Verdade um conto oriental sobre a história de Thai, excelente jardineiro que recebe um desafio do imperador, porém algo dá errado. Venha conferir o final dessa história!

Serviço

Contação de História

A Semente da Verdade com Rosangela Schiinke

Dia: 19/07

Horário:15h15

Local: CAT Sesi Mogi Guaçu

Classificação: Livre