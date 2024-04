Continuidade da Obra de Concretagem do Calçamento no Bairro Jardim do Lago

A Prefeitura de Engenheiro Coelho acompanhou, na manhã de sábado (06/04), a continuidade de mais uma etapa da concretagem da calçada no bairro Jardim do Lago, próximo ao Lago do Forner.

O local onde a calçada está sendo construída foi aterrado, compactado e recebeu brita na base. Em seguida, foi demarcado com estacas e sarrafos. Na sequência, foi colocada malha de ferro e, com o auxílio do caminhão, o concreto usinado foi despejado.

Com o auxílio de uma equipe, o concreto foi sarrafeado, com o auxílio de uma máquina o concreto foi desempenado, após a secagem, foram abertos, com o auxílio de uma lixadeira, os espaços de dilatação do concreto, medida é necessária para que a calçada não rache.

Segundo o Engenheiro Responsável pela Obra de Calçamento, Sr. Daniel, a obra está sendo executada cumprindo todos os critérios técnicos necessários.

Vale ressaltar que todas as obras serão acompanhadas em sua evolução e divulgadas através das redes sociais da prefeitura.