CONTRIBUINTES DEVEM ATUALIZAR GUIA DE PAGAMENTO DO IPTU, TAXA DE LICENÇA E ISS

Os contribuintes de Jaguariúna devem atualizar as guias de pagamento da cota única e primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cuja data de pagamento foi prorrogada pela Prefeitura para o próximo dia 20 de abril. O mesmo deve ser feito para os pagamentos da Taxa de Licença para Funcionamento e Publicidade (TLFP) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Fixo.

Para atualizar as guias de pagamento, basta acessar o site da Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.gov.br) e clicar no banner “IPTU 2023”, no alto da página inicial, ou na aba Cidadão, clicando em “IPTU 2023”. Já os carnês de TLFP e ISSQN/Fixo estão na aba “Empresa”.

Os contribuintes também podem utilizar o aplicativo Cidadão Online, disponível gratuitamente nas versões Android e IOS. No app, é possível baixar as guias com código de barras ou Pix.

Segundo a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguariúna, a prorrogação do pagamento foi necessária “devido ao atraso na conclusão dos procedimentos referentes aos carnês”, que estão chegando às residências dos contribuintes com a data de vencimento antiga.

A TLFP e o ISS Fixo também tiveram os pagamentos postergados, sendo a TLFP para o próximo dia 18 e o ISS Fixo para o dia 20 de abril.

Este ano o contribuinte de Jaguariúna que optar pelo pagamento da cota única do IPTU terá 15% de desconto, um dos maiores índices da região. O imposto poderá ser pago em cota única ou em 10 parcelas, sem desconto.

CONFIRA AS DATAS DE VENCIMENTO NAS TABELAS ABAIXO:

IPTU e ISS FIXO

vencimentos:

COTA ÚNICA PRORROGADO PARA 20/04/2023

PARCELA 1 PRORROGADO PARA 20/04/2023

PARCELA 2 20/04/2023

PARCELA 3 20/05/2023

PARCELA 4 20/06/2023

PARCELA 5 20/07/2023

PARCELA 6 20/08/2023

PARCELA 7 20/09/2023

PARCELA 8 20/10/2023

PARCELA 9 20/11/2023

PARCELA 10 20/12/2023

TLFP ATENÇÃO: A QUANTIDADE DE PARCELAS VARIA DE

04 A 10, DEPENDENDO DO VALOR DO TRIBUTO

CONFORME TABELA***

COTA ÚNICA PRORROGADO PARA 18/04/2023

PARCELA 1 PRORROGADO PARA 18/04/2023

PARCELA 2 18/04/2023

PARCELA 3 18/05/2023

PARCELA 4 18/06/2023

PARCELA 5 18/07/2023

PARCELA 6 18/08/2023

PARCELA 7 18/09/2023

PARCELA 8 18/10/2023

PARCELA 9 18/11/2023

PARCELA 10 18/12/2023

* DE A Nº DE PARCELAS

Até R$ 100,00 4

R$ 100,01 R$ 200,00 5

R$ 200,01 R$ 400,00 6

R$ 400,01 R$ 600,00 7

R$ 600,01 R$ 800,00 8

R$ 800,01 R$ 1.000,00 9

Acima de R$ R$ 1.000,01 10