Contribuintes podem destinar parte do Imposto de Renda para entidades da cidade

Moradores de Holambra podem destinar parte do Imposto de Renda devido para entidades assistenciais do município, sem nenhum custo adicional. Essa iniciativa permite que pessoas físicas e jurídicas contribuam diretamente para projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos.

A doação, de acordo com o economista e diretor municipal de Contabilidade e Finanças, Rodolfo Silva Pinto, é feita no momento da declaração do Imposto de Renda. “Pessoas físicas que fazem a declaração no modelo completo podem destinar até 6% do imposto devido. Já empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1%”. Ele explica ainda que os recursos são direcionados para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, que repassam os valores para entidades e projetos cadastrados e aprovados pelo Conselho Municipal. “A doação não gera custo extra para o contribuinte, uma vez que o valor é abatido do imposto devido”, falou.

Como doar:

– No programa da Receita Federal, escolha a opção “Doações Diretamente na Declaração”.

– Selecione o fundo municipal escolhido e informe o valor a ser destinado.

– Após a declaração, gere o Documento de Arrecadação de Receitas Federais e pague dentro do prazo estipulado pela Receita Federal.

Mais informações podem ser obtidas por meio do portal da Receita Federal, em https://www.gov.br/receitafederal.