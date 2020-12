Controladoria Interna da Prefeitura de Amparo trouxe mais transparência e eficácia a gestão pública

A Controladoria Interna da Prefeitura de Amparo, subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, é uma unidade integrante da estrutura do Executivo, responsável pelo planejamento, gerenciamento e desempenho das atividades de controle interno e pela coordenação, orientação, avaliação e padronização dos procedimentos e rotinas de trabalho para operacionalização do Sistema de Controle Interno.

Durante a gestão do prefeito Luiz Oscar Vitale Jacob, o trabalho foi iniciado, visando dar mais transparência e eficácia no trato com o dinheiro público. “Temos a certeza de um trabalho bem feito. Hoje, somos referência na região. Outras cidades têm pedido orientações e dicas para que a formatação das controladorias”, ressaltou o Chefe do Executivo.

A competência da Controladoria se solidifica em zelar pela correta aplicação dos recursos alocados às unidades orçamentárias do Município, firmando-se dentre outros, nos seguintes pressupostos: atuação proativa, mediante ações de caráter preventivo; atuação concomitante e posterior, por meio de auditorias e inspeções; salvaguarda da regularidade da gestão, pugnando pela observância aos princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficiência e eficácia.

Em Amparo, a Controladoria criou um manual que apresenta critérios para a solicitação e prestação de contas de adiantamentos de numerários na Prefeitura. O adiantamento é a entrega excepcional de numerário a um servidor em exercício para que o mesmo use a quantia, com prazo certo e finalidade específica, na contratação de serviço ou em aquisição de bem de consumo voltados para atender exclusivamente alguma necessidade da Prefeitura, em casos excepcionais cuja despesa não puder subordinar-se ao processo normal de contratação.

Dentro dessa perspectiva o Manual foi redigido em linguagem simples, clara e objetiva, além de ser fonte ágil de consulta por parte dos servidores municipais e ordenadores de despesa.

A Controladoria, por meio da coordenadoria do setor de T.I. disponibilizou no site da Prefeitura todas as informações referentes a solicitação e prestação de contas de adiantamentos. Nele os servidores podem contar com toda a legislação vigente, dicas de como e quando solicitar o adiantamento além de prazos e o passo a passo para produzir o documento.