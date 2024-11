Controle sanitário do gado é mais rápido com uma boa farmácia na fazenda

Com investimento entre 3% a 5% dos custos de produção da pecuária, a saúde animal é essencial para proporcionar ganhos elevados de desempenho. “O controle sanitário do rebanho é, efetivamente, um dos principais desafios da atividade. As características climáticas do Brasil são extremamente favoráveis à multiplicação de parasitas e à proliferação de micro-organismos que roubam produtividade dos animais”, pontua o médico-veterinário Felipe Pivoto, gerente de serviços técnicos de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal.

A instalação de uma farmácia na propriedade rural é indicada como um investimento que agiliza o atendimento dos animais e proporciona economia para os criadores. “Recomendamos ter uma farmácia para estoque de medicamentos. O pecuarista verá que, quando precisar, terá rapidez nas ações de emergência. E isso representa lucro, já que o fácil acesso a antibióticos, anti-inflamatórios e antiparasitários é determinante para o sucesso do combate a agentes que comprometem a saúde dos animais”, detalha o médico-veterinário.

A estruturação de uma farmácia deve considerar os desafios que cada fazenda apresenta. Além disso, é essencial que o pecuarista defina um calendário de uso de medicamentos para atuar preventivamente no controle dos parasitas internos e externos e de doenças infecciosas.

Posicionada entre as oito maiores indústrias de saúde animal do mundo, a Vetoquinol oferece como serviço a montagem de um calendário sanitário do rebanho para controle eficaz dos principais parasitas que acometem a pecuária em diferentes períodos do ano. Além disso, a equipe técnica fornece orientação sobre as melhores práticas para combater as principais enfermidades do gado.

“É nossa prioridade contribuir para o controle de parasitas e agentes patogênicos de forma inteligente, com decisões sanitárias baseadas em análises laboratoriais. Além disso, os criadores são bem orientados em relação ao uso das mais modernas soluções. Tudo isso colabora para que tenham em suas farmácias as soluções mais indicadas para usar quando necessário”, completa Felipe Pivoto.

A iniciativa faz parte da política de trabalho da empresa e inclui o uso de ferramentas modernas, como Sanivet, aplicativo de gerenciamento do rebanho que gera relatórios valiosos de sanidade e gestão da propriedade, além do OPG (Contagem de Ovos Por Grama), que consiste num minilaboratório para análise nas fazendas das fezes dos bovinos com identificação da presença de vermes (nematódeos gastrointestinais). “A prestação de serviços é um dos nossos mais importantes diferenciais”, ressalta o gerente de serviços técnicos de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2023, o faturamento global foi de € 529 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.