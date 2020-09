Convenção do PSD confirma Professor Alberto Rizzoni e Doutor Elcio Hirano para prefeito e vice em Jaguariúna

Em convenção realizada no sábado, dia 5, o PSD de Jaguariúna confirmou a pré-candidatura do Professor Alberto Rizzoni e Doutor Elcio Hirano, respectivamente prefeito e vice, para as eleições municipais do dia 15 de novembro. O partido conta também com chapa completa para vereadores.

O candidato a prefeito, Alberto Rizzoni, é formado em Biologia pela PUC-Campinas, pedagogo e pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O candidato trabalha como diretor de uma escola estadual de Jaguariúna.

O candidato a vice-prefeito, Élcio Hirano, é médico há 28 anos e faz parte do corpo clínico e docente do Hospital de Clínicas (HC), da Unicamp.