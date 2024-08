Convenção em Artur Nogueira Oficializa Tonhão da Conquista como Candidato a Prefeito

Na manhã de domingo, 4 de agosto, Artur Nogueira foi palco de uma importante convenção política que oficializou Tonhão da Conquista, do partido Progressistas, como candidato a prefeito. O evento também confirmou o nome do ex-vereador Junior Barros como candidato a vice-prefeito na chapa.

A convenção contou com a presença de diversos apoiadores, candidatos e familiares, que se reuniram para demonstrar seu apoio à chapa. Além das candidaturas majoritárias, foram apresentados 52 candidatos que irão disputar um espaço na Câmara Municipal como vereadores.

A coligação que sustenta a candidatura de Tonhão da Conquista é composta pelos partidos Progressistas, Republicanos, União Brasil e Democracia Cristã, contando ainda com o apoio do partido Agir36. A união desses partidos reflete uma ampla aliança em torno de propostas que buscam o desenvolvimento e o fortalecimento do município.

Durante o evento, os discursos destacaram a importância da união e da renovação na política local, com foco em projetos que possam trazer benefícios concretos para a população de Artur Nogueira. A presença de lideranças políticas e a apresentação dos candidatos a vereadores reforçaram o compromisso da coligação em trabalhar de forma conjunta para o crescimento da cidade.

A campanha de Tonhão da Conquista e Junior Barros segue agora para as ruas, com o objetivo de conquistar o apoio dos eleitores e garantir uma administração que promova mudanças positivas para a comunidade.