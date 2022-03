Convênio assinado com deputado confirma melhorias em estrada rural

Na última semana, o prefeito Rodrigo Falsetti esteve no gabinete do deputado estadual Jorge Caruso (MDB) para assinatura de novo convênio com o Governo do Estado. Trata-se da adesão de Mogi Guaçu ao Programa Melhor Caminho, que já atende o município.

“Conquistamos um investimento de mais de R$ 700 mil em conservação e adequação de mais cinco quilômetros de vicinal não pavimentada na região da Roseira, do Peixe Vivo ao Nova Louzã”, comentou o prefeito ao lembrar que a conquista foi feita por intermédio do deputado Jorge Caruso, inclusive com a participação do diretório local do partido.

Mogi Guaçu já participa do Programa Melhor Caminho, pois há cerca de 20 dias foram iniciadas melhorias num trecho de quatro quilômetros da estrada de terra da Roseira. O trecho em execução abrange o cruzamento da Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo com a estrada MGG 110 até a estrada MGG 116. Serão realizados serviços de pedregulhamento e alargamento das estradas e a construção de saídas d’água e de cacimbas.

“Esse trecho de quatro quilômetros também na Roseira já está em execução somando quase 10 km de melhorias nesta primeira etapa. Mais segurança e melhores condições de tráfego para motorista, para o turismo e para o escoamento da nossa produção”, ressaltou o prefeito.