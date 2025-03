Copa Amparo de Karatê movimentou o domingo do “Bolão”

Com 17 equipes, 150 atletas e arquibancada com bom público, a 20ª edição da Copa Amparo de Karatê movimentou o domingo, 23, do Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra” – o Bolão, no Jardim Camandocaia.

O secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo, André Geraldo Zuchi – Bidé, representou o prefeito Carlos Alberto Martins, na abertura do evento e ressaltou sobre a importância da modalidade na cidade. “O karatê tem a disciplina como uma das suas frentes. As parcerias com modalidades que não só formam atletas, mas, cidadãos que colaborarão para o crescimento da sociedade, sempre estarão na pauta da Prefeitura”, ressaltou o secretário.

Na competição, organizada pela Academia Antonelli, UKCA – União do Karatê do Circuito das Águas Paulista e FPK – Federação Paulista de Karatê, a organizadora levou 7 medalhas de ouro, 13 de prata e 9 de bronze, finalizando na quarta colocação geral.

O pódio geral foi formado por Dias Karatê, com 21 medalhas no geral, Fuji Banzai, com 19 e Karatê Posse com 14 medalhas.