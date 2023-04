Copa Carlos Corrêa terá premiação em dinheiro e Festa dos Campeões

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), deu o pontapé inicial para as competições de futebol de campo em 2023. Na terça-feira (28), reuniu dirigentes interessados em inscrever seus clubes na Copa Carlos Corrêa e a na Copa de Futebol Sessentão. O encontro ocorreu na Estação Educação.

Prêmio em dinheiro

Entre as novidades para a atual temporada está a inclusão de premiação em dinheiro. O campeão da Série Ouro receberá R$ 12 mil, o vencedor da Série Prata, R$ 6 mil e quem faturar a Série Bronze leva R$ 3 mil. Haverá ainda um prêmio de R$ 3 mil para o campeão do Sessentão e os valores para os demais torneios estão sendo definidos.

Também é certo que os times mais disciplinados serão agraciados com o Troféu Fair Play e, nas séries Ouro, Prata e Bronze, cada um dos vencedores deste quesito receberão R$ 1 mil. O ganhador do Troféu Fair Play do Sessentão receberá R$ 500. Também serão premiados, com troféus, os times campeões e vice de cada torneio, bem como os artilheiros, as defesas menos vazadas e os craques.

Festa dos Campeões

A Sejel também confirmou que a Copa Carlos Corrêa terá uma ‘Festa dos Campeões’, um evento a ser agendado para o Teatro Municipal ‘Tóride Sebastião Celegatti’ do Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’. A data prevista inicialmente é 20 de outubro, para integrar o calendário oficial de eventos em celebração ao aniversário de 254 anos de Mogi Mirim.

A festividade marcará a entrega das premiações aos vencedores das três séries do campeonato, bem como para a ‘Seleção da Copa Carlos Corrêa’. A equipe com os melhores de cada posição (um goleiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, dois zagueiros, dois volantes, dois meias, dois atacantes e um técnico) será montada a partir de uma votação com cada um dos técnicos/representantes de cada equipe, que deverão formar a sua seleção.

Serão então selecionados todos os indicados para cada posição, com o ‘peso 1’ para o voto de cada técnico. Os nomes serão lançados em eleições populares, através do Facebook da Secretaria de Esporte. A enquete pública terá ‘peso 3’. Ao final, com a soma entre os votos dos técnicos e da galera será formada a seleção do campeonato.

Equipes

Estiveram no encontro dirigentes de 25 equipes. Eles receberam a ficha de inscrição de atleta, que continuará sendo entregue pela Sejel àqueles que não puderem ir ao encontro. Basta ir à sede da pasta, na Rodovia Deputado Nagib Chaib, nº460, Morro Vermelho, entre 8h e 12h e 13h e 17h para retirar o documento.

Esta ficha deverá ser apresentada à Comissão Organizadora com o mínimo de sete atletas inscritos para, assim, cada time confirmar a presença no torneio. O prazo termina no dia 25 de abril, data em que a Secretaria de Esporte promoverá o sorteio dos grupos. O formato deste ano será igual do de 2022, com todos os clubes inscritos distribuídos em uma mesma divisão na primeira fase.

Após o sorteio das chaves, serão formados quatro grupos e os dois melhores de cada (totalizando oito) jogarão a Série Ouro. Os terceiros e quartos colocados de cada chave avançam para a Série Prata e as demais equipes jogarão a Série Bronze. A quantidade de equipes por grupo depende do número de clubes confirmados.

Entre os presentes no encontro de terça (28), alguns times que não jogaram em 2022: Inocoop, Recanto da Cachoeira, Barbearia, Santa Clara, Nova Geração e Borussia. A previsão da Comissão Organizadora é iniciar o torneio no dia 21 de maio, com um jogo de abertura entre o atual campeão (Tucurense) e o time que cair na chave da Veterana que venha do Pote 2.

O sistema de ‘potes’ para a ordem do sorteio é a mesma de 2022 e, para a sua formação, seguirá a classificação geral da edição passada. Assim, os semifinalistas da Série Ouro de 2022 estão no Pote 1, do quinto ao oitavo no Pote 2, os semifinalistas da Prata no Pote 3 e assim sucessivamente.

Os times novatos entram em um último pote. Caso haja desistência de clubes que jogaram a última edição, os times que ocupam a posição seguinte no ranking ocupam o seu lugar e assim sucessivamente até que sejam definidos todos os potes. A equipe que desistir de disputar o torneio após a realização do sorteio será suspensa por dois anos, bem como o seu dirigente responsável.

Atletas

Os clubes poderão adicionar novos atletas à ficha de inscrição até o dia 5 de julho. A partir desta data somente casos previstos em regulamento, como de jogador que firme contrato profissional com equipe de futebol durante a vigência do torneio ou que comprove lesão, poderão ser substituídos por novos atletas.

Ainda com relação a jogadores, por decisão da maioria dos presentes, ficou definido que será permitida a inscrição de até seis atletas que não comprovem os vínculos definidos pelo regulamento com Mogi Mirim, os considerados ‘Jogadores de Fora’.

Patronos

O campeonato de futebol amador em Mogi Mirim seguirá com o nome de Copa Carlos Corrêa, como forma de manter a homenagem ao patrono da edição de 2022. Falecido em 2021, Carlão, como era conhecido, construiu larga história no futebol amador local. Porém, a Sejel está aberta a sugestão de nomes de patronos para as séries Ouro, Prata e Bronze.

Sessentão

Representantes de quatro clubes acompanharam a apresentação da Copa de Futebol Sessentão de 2023. O torneio, que terá início em maio, chega à sua segunda edição. Também com a abertura para sugestão de nomes para ser patrono da edição, o campeonato será realizado como em 2022, sem restringir a quantidade de atletas “de fora”.

Os jogos serão, sempre que possível, aos domingos e os times têm até o da 25 de abril pra entregar a ficha de inscrição com ao menos sete atletas para confirmar presença no torneio. A fórmula de disputa depende da quantidade de clubes confirmados lembrando que, no ano passado, cinco equipes participaram da competição.