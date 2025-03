COPA DE FUTEBOL RURAL – MARTIM FRANCISCO MANTÉM LIDERANÇA ISOLADA COM NOVA GOLEADA

Depois da folga de Carnaval, os jogadores da Copa Acimm de Futebol Rural voltaram a campo, na tarde de domingo (9), jogando em novo horário, às 15h45 – por causa das altas temperaturas.

A terceira rodada da competição confirmou o favoritismo da equipe de Martim Francisco, que venceu seu jogo, goleando o adversário. Em casa, fez 6 a 0 sobre o Ponte Baixa. Líder, Martim Francisco está com sete pontos e um saldo de 10 gols.

O Jardim Soares fechou a rodada em segundo lugar com seis pontos. O time enfrentou a AABB e ganhou por 2 a 1, no campo da Pedreira.

A última partida aconteceu entre Piteiras e Pombal, com resultado final de empate em 1 a 1, no campo da Piteiras. As equipes estão em terceiro e quinto lugar, respectivamente, na tabela da competição. O time da Pedreira folgou na rodada.

CLASSIFICAÇÃO

1º) Martim Francisco – 7 pontos

2º) Jardim Soares – 6 pontos

3º) Piteiras – 4 pontos

4°) Ponte Baixa – 3 pontos

5º) Pombal – 3 pontos

6º) AABB – 1 ponto

7°) Pedreira – 0 ponto

PRÓXIMA RODADA – 4ª RODADA (16/03) – 15h45

Jardim Soares x Martim Francisco (Piteiras)

Ponte Baixa x Piteiras (Pedreira)

Pombal x Pedreira (Pombal)

Folga: AABB