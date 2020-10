Copa F-Racers 2020 de kart entra na reta final

A Copa F-Racers 2020 de kart entrou em sua reta final, neste mês de outubro. A 9ª etapa do campeonato, realizada no último sábado (24/10), no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP), começou com os garotos da Cadete e da Mirim, que enfrentaram uma chuva fina no circuito e pista mais escorregadia. Na sequência, ocorreram as provas das categorias KTT e F4, com disputas em pista mais seca.

Arthur Guimarães, da F4 Racers Motorsports, organizadora do evento, destaca que as duas etapas restantes pesarão bastante na classificação final de pilotos e equipes.

“Teremos a sexta etapa, dia 6 de novembro, que também será noturna e havia sido adiada por conta da pandemia, e a décima, a ser realizada durante o dia e com pontuação dobrada, dia 28 de novembro. Isso reflete diretamente nas disputas e na classificação final, que pode mudar bastante”, pontuou Guimarães.

Na Cadete (8 a 11 anos), Victor Tieri ficou em primeiro, seguido de Thomaz Belizário, em segundo, e de João Alécio na terceira posição. Já Enzo Gomes foi o vencedor da etapa na Mirim (6 a 8 anos) e Lorenzo Castro ficou em segundo.

Na F4 Sênior, o destaque foi o piloto Maurício Guzzo, vencedor das duas baterias da etapa e 1º na classificação da categoria, seguido de Denis Barbosa e Fernando Biasi, na segunda e terceira posições, respectivamente. A F4 Sprinter terminou a etapa com os pilotos Davi Pisani, em primeiro, Frederico Bueno, em segundo, e Júlio César Zanotti na terceira posição.

Thomaz Faé foi o campeão da etapa, na KTT Sênior, vencendo as duas baterias, com os pilotos João Alexandre e Cristiano Mantovani em segundo e terceiro, respectivamente. A KTT Sprinter terminou com Rafael Caputi na primeira posição, Cauã Mendes em segundo e Lucca Cirino em terceiro. Já Marcelo Incotela foi o vencedor da KTT Super Sênior.

A Copa F-Racers 2020 de Kart conta com apoio de Kartódromo Internacional San Marino, DMD Solutions, Bahrain Bar, Concept Kart, Máfia da Navalha Barbearia, Figueiredo e Ferreira Advogados e Massas Chef. As corridas são transmitidas ao vivo, pelo canal do campeonato no YouTube (Youtube F-Racers).

Classificação após a 9ª etapa – Copa F-Racers 2020

Mirim

Enzo Gomes (169,4)

Lorenzo Castro (153,2)

Cadete

Vitor Tieri (148,9)

Thomaz Belizário (137)

Cacá Neto (129,2)

Daniel Castelo (128,9)

João Pedro (113,1)

KTT Sênior

Thomaz Faé (163)

Marcelo Arruda (134,5)

Luis Fernando Coelho (128,5)

Carlos Murari (120)

João Alexandre (118,6)

KTT Sprinter

Rafael Caputi (164,6)

Cauã Mendes (159)

Lucca Cirino (142)

Adrian Jacques (58)

KTT Super Sênior

Marcelo Incotela (159,6)

Rogério Nasralla (155)

F4 Sênior

Maurício Guzzo (156)

Marcelo do Valle (145,1)

William Fadul (128)

Marcelo Avelar (122,3)

Fernando Biasi (118,6)

F4 Sprinter

Frederico Bueno (168,7)

Davi Pisani (150,9)

Julio Cesar Zanotti (139,6)

Enzo Godoy (119,4)

João Vitor Dias (112,5)