Copa Jaguar Plásticos de Futebol Amador 2023 terá início neste sábado, 21 de outubro

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer inicia neste sábado, 21 de outubro, a Copa Jaguar Plásticos de Futebol Amador 2023, contando com a participação de 32 equipes divididas entre as Copas Ouro e Prata.

Segundo informou o Prefeito Fábio Polidoro, está edição do tradicional Campeonato Municipal de Futebol Amador conta com o apoio da empresa Jaguar Plásticos, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo. “As equipes estarão recebendo uniformes, e a competição será totalmente custeada pela Jaguar Plásticos a qual agradecemos o importante apoio”, enfatiza o Prefeito Fábio.

Valdir Carlos Volpato, Secretário de Esportes e Lazer, destaca que as partidas estarão sendo disputadas nas dependências do Estádio Municipal, Praça de Esportes Luiz Geraldo no Jardim Triunfo, Praça de Esportes João Castelo no Jardim Andrade e no campo da ADC Santana.

A primeira rodada da Taça Ouro – 1ª Divisão, será disputada no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, tendo início no sábado, 21 de outubro, às 13h30 – Triunfo Junior x Unidos Pedreira; 15h45 – Parentes x Esporte Clube Santa Sofia. No domingo, dia 22, às 8 horas – Sociedade Triunfo x Esporte Clube Jardim Andrade; 9h45 – Triunfo Esporte Clube x Kobayashi Futebol Clube; 13h30 – Portuguesa x Nacional; 15h30 – Maranhense x Hards.

Na Taça de Prata – 2ª Divisão, as partidas serão disputadas em três praças esportivas, sendo, no sábado, 21 de outubro, no Campo do Jardim Andrade, 13 horas – Soiças x Daólio; 15h45 – Sem Talento x Vale Verde. No campo do Jardim Triunfo, às 13h30 – Banquinho x Arsenal; 15h45 – Atlético Marajoara x União Entre Amigos; No campo da ADC Santana, às 13h30 – Mata Grama x Atlético Kobayashi; 15h45 – União Estadual x Esporte Clube Santa Sofia B.

A 2ª Divisão da Copa Jaguar Plásticos de Futebol Amador 2023 terá sequência no domingo, 22 de outubro, no campo do Jardim Andrade, com os seguintes jogos: 8 horas – Esporte Clube Santa Sofia Junior x Indústria Pedreira; 9h45 – Guerreiros da Fé x Coração de Mãe. No campo do Jardim Andrade, às 8 horas – CNBS x Triunfo Veteranos; 9h45 – Marajoara Junior x Futebol/Churrasco.