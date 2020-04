Corpo de rapaz desaparecido há dois meses é encontrado em Artur Nogueira

O corpo de Alan Felipe Mendes de Sá, de 26 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira, dia 15, em Artur Nogueira. O jovem estava desaparecido desde o dia 12 de fevereiro, quando saiu para trabalhar e não retornou mais para a casa onde morava com a família no bairro Sacilotto I em Artur Nogueira.

O corpo do jovem foi encontrado em uma casa que está à venda no Jardim Resek III, também em Artur Nogueira. Durante uma vistoria funcionários de uma imobiliária encontraram o corpo no banheiro da casa e chamaram a polícia. O corpo já estava em estado de decomposição e a família confirmou se tratar de Alan. A Polícia Civil investiga o caso.