Corpo é localizado em casa abandonada

Corpo estava em avançado estado de decomposição

Um corpo em decomposição foi encontrado em uma antiga pensão no centro de Cosmópolis. O homem não foi identificado. De acordo com o Boletim de Ocorrências, na tarde desta quarta-feira (23), um forte odor foi sentido por moradores das imediações da casa que fica na avenida Ester.

A Polícia Civil foi chamada e conseguiram entrar na casa, onde localizaram um corpo caído ao chão, em avançado estado de decomposição. Ainda de acordo com o documento policial, não havia nenhum sinal de violência contra o homem, que aparentemente se trata de um morador em situação de rua.

No local foi realizado o trabalho de perícia pela Polícia Científica e posteriormente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Americana (SP). A identidade do homem não foi possível ser feita por falta de documentos e também pelo estado do corpo.