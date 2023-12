Cortejos de Natal da FAM celebram a gratidão e a alegria festiva

Na terça-feira, dia 12 de dezembro, e novamente no dia 19, a cidade de Mogi Mirim se encherá de luz e alegria com os esperados Cortejos de Natal. Com a organização da FAM – Fanfarra dos Amigos e Sincomercio de Mogi Mirim – e a colaboração da Secretaria de Cultura e Turismo local, Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, ABARH e Hotel Zorzetto, esses eventos prometem proporcionar momentos de celebração, cultura e inclusão.

O primeiro cortejo, marcado para o dia 12, terá início na antiga Brinquedoteca, às 19h, seguindo trajeto pela Praça Rui Barbosa e pela rua Conde de Parnaíba até chegar à Estação Educação. Nesse desfile, artistas, membros da comunidade e diversas surpresas estarão presentes, criando uma atmosfera mágica.

Já no dia 19, o segundo cortejo partirá da Praça Floriano Peixoto, no Jardim Velho, também às 19h, com destino ao Restaurante Mojica, prometendo encantar os presentes com mais momentos de confraternização e encanto natalino.

Os membros da FAM prepararam essas atividades como um presente, agradecendo as conquistas desde sua fundação e convidando todos a se unirem em um clima festivo. O objetivo principal é proporcionar diversão às famílias, reunir amigos e ainda promover visitas às lojas locais, fortalecendo o espírito comunitário.

Não há pré-requisitos para participar: todos são bem-vindos a desfilar junto aos cortejos, seja a pé, de bicicleta, com alegorias ou apenas com o coração cheio de alegria natalina. Basta chegar ao ponto de partida às 19h e fazer parte dessa celebração que resgata a magia do Natal.

É uma oportunidade para celebrar em grande estilo, agradecer às famílias mogimirianas pelo apoio contínuo às atividades culturais e eventos que enriquecem a cidade. Juntos, vamos criar memórias especiais e iluminar Mogi Mirim com a verdadeira essência do Natal!

Boa semana, fiquem com Deus e Feliz Natal!

Por Nelson Theodoro Junior

Empresário, Publicitário e Diretor da Fecomercio/SP