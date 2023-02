Cosmopolense no São Paulo Futebol Clube

A Prefeitura Municipal de Cosmópolis parabeniza o cosmopolense ‘Erison El Toro’ pela sua contratação no São Paulo Futebol Clube.

O anúncio oficial aconteceu na quarta-feira (01)

O atacante chega ao Tricolor paulista por empréstimo até o final de 2023, sendo o nono reforço do clube para essa temporada.

O jogador cosmopolense de 23 anos, estava emprestado pelo Botafogo ao Estoril Praia, de Portugal. A contratação marca o retorno de ‘El Toro’ ao futebol brasileiro.

O cosmopolense foi um dos principais destaques do Botafogo, no início da ‘era’ John Textor, marcando 15 gols e 3 assistências nos 34 jogos em que disputou, segundo informa o site oficial do clube carioca.

‘Erison El Toro’ foi contratado para disputar vaga de centroavante. O técnico Rogério Ceni entende que Calleri precisa de um concorrente para poder ser poupado em algumas ocasiões, ou em ausências por lesão ou suspensão, como informando pela imprensa esportiva.