Cosmópolis anuncia o ‘Dia do Crédito’ para pequenos negócios

Evento presencial gratuito reúne instituições financeiras em 23 de outubro, às 18h, na ACICO

Uma das principais dificuldades das micro e pequenas empresas, na hora de conseguir crédito, é saber por onde começar a procurá-lo: muitos empreendedores gastam horas preciosas para ouvir cada uma das linhas de crédito. O Sebrae-SP, ciente dessa realidade, realizará o Dia do Crédito na cidade de Cosmópolis, com o objetivo de colaborar com o crescimento dos negócios locais e da região e, também, ajudar a buscar por financiamento para fins de investimento em inovação e temáticas relacionadas à tecnologia e novidades para o segmento.

Quem pode se inscrever?

· Microempreendedores Individuais (MEIs);

· Microempresas (MEs);

· Empresas de Pequeno Porte (EPPs)

“Será uma excelente oportunidade para os empresários e empresárias conhecerem as linhas de crédito disponíveis no mercado, tirarem dúvidas e receberem atendimento individualizado das instituições financeiras presentes”, explicou o consultor de negócios do Sebrae-SP, Carlos Eduardo Cavalcanti Alves. Ele acrescentou que o evento também contará com orientação sobre o uso consciente dos recursos financeiros.

O consultor ainda destacou que muitos empreendedores não se sentem seguros ao buscar crédito, temendo que a situação da empresa piore. “O objetivo do Dia do Crédito é orientá-los a explorar todas as modalidades e condições disponíveis, ajudar a encontrar a que melhor se adapta ao seu modelo de negócio e que também não comprometa a saúde financeira da empresa.”

O Dia do Crédito é uma realização do Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, a Associação Comercial e Industrial de Cosmópolis (ACICO) e o Sebrae Aqui.

SERVIÇO

Dia do Crédito – Comece seu planejamento financeiro

Data: 23 de outubro, quarta-feira

Horário: a partir das 18h

Local: ACICO

Endereço: R. Baronesa Geraldo de Resende, 350 – Centro – Cosmópolis/SP

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/32674843