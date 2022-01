Cosmópolis começa a aplicar vacina contra a Covid-19 em crianças nesta segunda

Seguindo o Plano Estadual de Imunização, serão vacinadas nessa primeira fase crianças com comorbidades ( veja a lista completa abaixo ), deficiências, indígenas e quilombolas. A orientação é que os pais ou responsáveis façam com antecedência o cadastro da criança no Vacina Já .

Documentos necessários

Para comprovação da condição de risco, os responsáveis devem apresentar no momento da vacinação exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Os cadastros existentes nas unidades básicas de saúde do município poderão ser utilizados. É necessário apresentar, ainda, documento com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência no nome de um dos responsáveis e caderneta de vacinação. Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou representante legal do menor com termo de assentimento devidamente preenchido e assinado para que possa ser efetivada a vacinação. O documento pode ser baixado no link.