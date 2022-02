Cosmópolis recebe autorização para construção de 234 unidades habitacionais para a população

Na tarde de ontem (23), aconteceu a cerimônia de assinatura da Ordem de Início de Serviço autorizando a construção das 234 unidades habitacionais para a população cosmopolense.

O evento, que aconteceu no local onde serão construídas as residências, contou com a presença do Secretário de Habitação do Governo de São Paulo, Flávio Amary, do Presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos, do prefeito Junior Felisbino, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades.

Essa é primeira etapa da construção dos conjuntos habitacionais, que prevê a urbanização das áreas com pavimentação e implantação de água, esgoto, iluminação e outros itens. Na fase seguinte, serão realizadas as edificações das casas.

Nomeado Cosmópolis ‘C’, o conjunto habitacional será construído no bairro Parque Ester próximo ao Condomínio Cosmópolis I.

“Finalmente chegou o grande dia. Trabalhamos para acelerar o processo e a ideia é que a gente finalize todos os processos o mais rápido possível. Muito gratificante colaborarmos para que centenas de famílias possam ver mais próxima a realização do sonho de ter a sua casa própria que é um desejo da maioria da população”, disse o prefeito Junior Felisbino.

Em breve a Prefeitura de Cosmópolis anunciará os próximos passos do cadastramento.