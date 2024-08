Cosmópolis sedia treinamento das Forças Armadas com exposição pública de viaturas e equipamentos

As Forças Armadas Brasileiras realizaram na quinta-feira (15), das 6h às 12h, um treinamento conjunto envolvendo o Exército, a Marinha e a Força Aérea.

Os treinamentos do exercício contaram com a presença de viaturas militares, helicópteros e simulações de tiros de festim, envolvendo cerca de 300 militares das três forças.

Os exercícios de treinamento foram divulgados previamente pela Prefeitura de Cosmópolis, sendo realizados com o apoio de Secretarias Municipais e Departamentos, como a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

As operações de treinamento militar aconteceram nas ruas Raul Veronezi, Santa Gertrudes, seguindo até a Praça Presidente Kennedy, Expedicionários e Max Hergert, que permaneceram parcialmente fechadas.

Após a conclusão dos exercícios, ocorreu uma exposição de viaturas militares e equipamentos, agrupados no ‘Ginásio Municipal de Esportes Antônio Damiano’, que permaneceu aberto ao público.