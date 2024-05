Covers Festival celebra fim de semana de rock n’roll em edição inédita em Amparo-SP

Evento começa na sexta-feira, dia 24 de maio, e prossegue até o domingo (26), na Praça Pádua Salles, no centro; programação gratuita conta com sete shows que prometem agradar em cheio quem tem o rock “na veia”

Um dos principais encontros musicais do Estado de São Paulo chega pela primeira vez a Amparo-SP para um final de semana inteiro de muito rock n’roll. O Covers Festival, que arrasta uma legião de fãs por onde passa, acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, sexta-feira, sábado e domingo, na Praça Pádua Salles, no centro. A entrada é gratuita.

A programação começa na sexta-feira (24), às 17h, e prossegue até as 22h. Já no sábado (25) e no domingo (26), o público vai se divertir das 11h às 22h. Quem passar pela “arena do rock” terá a chance de vivenciar horas e horas de entretenimento embaladas por cervejas geladas, gastronomia de qualidade e, principalmente, muita música. Ao todo, sete shows prometem agitar quem tem o “rock na veia” e curte a vibe das festas a céu aberto.

A festa do rock é inédita na região turística conhecida como Circuito das Águas Paulista. Pelo palco da Praça Pádua Salles, em Amparo-SP, irão passar alguns dos melhores grupos do universo cover do estado, que apresentarão sucessos de ícones do rock nacional e mundial, como AC/DC, Red Hot Chilli Pepers, Queen, Charlie Brown Jr. Kiss, CPM 22 e Aerosmith.

“O Covers Festival nasceu para ser uma grande festa democrática para quem gosta de rock n’ roll. É um evento feito para a galera que curte a vida na rua e ama a liberdade, amizade e o entretenimento”, diz o organizador Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

EVENTO VAI MUITO ALÉM DA MÚSICA

O Covers Festival é uma festa completa, ideal para uma grande confraternização de famílias e amigos. O evento é pet friendly, portanto os animais de estimação são muito bem-vindos.

As atrações vão além da música. O público tem a oportunidade de consumir no espaço uma incrível variedade de estilos e sabores de cerveja artesanal oferecida pela Campinas Cervejaria, a oficial do evento.

A arena Covers também conta com praça de alimentação, onde é possível encontrar suculentos hambúrgueres, churrasco preparado na brasa, pratos da gastronomia de rua, além de churros, shakes e muito mais. A festa do rock ainda traz como diferenciais espaço kids para a diversão das crianças e uma ala de exposição onde é possível encontrar, conhecer e levar para casa produtos especiais e acessórios do “mundo do rock”. No ambiente é possível até fazer uma tatuagem ou colocar um piercing com o festival em pleno andamento.

É ‘SONZEIRA’ TODOS OS DIAS E NOITES

O Covers Festival traz programação especial de shows para as duas tardes e três noites do evento. É a oportunidade perfeita de cantar os principais sucessos de bandas que entraram para a história do rock nas vozes de quem é realmente apaixonado por elas. Na sexta-feira (24), às 19h, sobe a o palco o Rising Power, com sucessos do AC/DC.

No sábado (25), a programação começa às 13h, com a banda Confisco, que faz o Tributo a Charlie Brown Jr. Depois se apresentam o Red Hot Chilli Pepers Cover (Apache Roses) e Queen Music Tribute, às 16h e 19h, respectivamente.

No domingo (26), a “balada” rock n’roll prossegue com mais três shows. Logo às 13h sobe ao palco a banda 4 Lados com o Tributo NX Zero e CPM 22. Depois o dia “pega fogo” com a Dynasty (Kiss Cover), às 16h, e a Blue Army (Aerosmith Cover), às 19h, no encerramento do festival.

Serviço

Covers Festival – Amparo-SP

Local: Praça Pádua Salles

Endereço: Antiga Estação da Mogiana, centro, Amparo-SP

Dias: 24, 25 e 26 de maio (sexta-feira, sábado e domingo)

Horários:

17h às 22h (sexta-feira)

11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Praça de alimentação, expositores, tattoo e piercing

Realização: WB Produções & Promoções

Cervejaria oficial: Campinas Cervejaria

Informações: (19) 9.9494-2787 (WhatsApp)

SHOWS

Sexta-feira, dia 24 de maio

19h: Rising Power – AC/DC Cover

Sábado, dia 25 de maio

13h: Confisco – Tributo Charlie Brown Jr.

16h: Apache Roses – Red Hot Chilli Pepers Cover

19h: Queen Music Tribute

Domingo, dia 26 de maio

13h: 4 Lados – Tributo NX Zero e CPM 22

16h: Dynasty – Kiss Cover

19h: Blue Army – Aerosmith Cover