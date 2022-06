Covid-19: 4ª dose para pessoas a partir de 50 anos e profissionais da saúde começa no sábado

No sábado, 11 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde inicia a vacinação da quarta dose contra a Covid-19 para pessoas com idade a partir de 50 anos e dos profissionais da saúde. Para receber a imunização é necessário um intervalo de, no mínimo, quatro meses da última dose. A ampliação do público-alvo segue a recomendação de nota técnica do Ministério da Saúde.

Neste dia, também será realizada a imunização de livre demanda contra a doença em adultos e crianças a partir de 5 anos. A vacinação será das 8h às 15h em seis unidades de saúde: Ypê Pinheiro, Zona Norte, Zaniboni I, Hermínio Bueno, Centro-Oeste e Martinho Prado. Já em outros quatro postos a imunização ocorrerá das 8h às 12h: Guaçuano, Santa Cecília, Zona Sul e Chácaras Alvorada.

Estarão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose é para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses e a partir dos 12 anos. A 4ª dose também está disponível para os adultos imunossuprimidos. Para se vacinar, o cidadão deve comparecer na unidade de saúde e apresentar documento e a atestado médico comprovando a doença.

Influenza

No sábado, a Secretaria Municipal de Saúde não realizará a vacinação contra a influenza. A imunização contra a gripe segue nas unidades de saúde de segunda à sexta-feira das 8h às 16h exclusivamente para as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, que são idosos a partir de 60 anos, motoristas, professores e profissionais de saúde, das forças armadas e das forças de salvamento.

Pessoas nesta faixa etária que se encontram acamadas também serão imunizadas. Para isso, familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para o agendamento da aplicação das vacinas.

Vacinação contra a Covid-19 – 4ª dose para pessoas a partir de 50 anos e profissionais da saúde e de livre demanda

Data: Sábado, 11 de junho

Das 8h às 15h

UBS Ypê Pinheiro

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

UBS Centro-Oeste

USF Hermínio Bueno

USF Martinho Prado

Das 8h às 12h

UBS Zona Sul

USF Guaçuano

USF Santa Cecília

UBS Chácaras Alvorada