CPAT de Campinas anuncia 317 vagas de emprego nesta segunda-feira Entre as oportunidades estão 100 vagas para operador de telemarketing, 60 vagas para vendedor e outras 10 para a construção civil

Para se candidatarem, os trabalhadores podem agendar atendimento presencial no CPAT

O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas (CPAT) inicia a semana com 317 vagas de emprego disponíveis no painel nesta segunda-feira, 10 de julho. Entre os destaques estão 100 vagas para operador de telemarketing em uma empresa localizada no bairro São Bernardo para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos e Paulínia. O requisito para se candidatar é ter o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.324,00.

Também há 60 vagas para vendedor de porta em porta. Uma das empresas, da área de telecomunicações, oferece 30 vagas. O cargo exige ensino médio completo e o salário oferecido é de R$ 1.495,00, além de ajuda de custo de R$ 500,00 e comissão. Já a outra metade das vagas é para trabalhar com venda de seguros com salário de R$ 1.550,00 e ensino médio como requisito.

Uma empresa de construção civil está contratando 10 pedreiros que morem em Campinas. Os candidatos devem ter carteira nacional de habilitação categoria B válida e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.405,06.

O painel do CPAT conta com outras 147 vagas em diversas funções que podem ser conferidas no site https://cpat.campinas.sp.gov.br/. Para se candidatarem, os trabalhadores podem agendar atendimento presencial no CPAT pelo site https://cidadao.campinas.sp.gov.br/ ou utilizar o atendimento on-line (chat) no site https://cpat.campinas.sp.gov.br/. Basta clicar na aba laranja que exibe a mensagem “atendente on-line”. Pelo chat, que funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h20.