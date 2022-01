CPFL e Elo Energia oferecem curso gratuito de formação de eletricistas

Podem se candidatar ao processo seletivo os moradores de Paulínia, Americana, Sumaré, Monte Mor, Capivari, Piracicaba, São Pedro ou região

O processo seletivo do curso gratuito de Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica da Elo Energia em parceria com a CPFL Paulista está com inscrições abertas para moradores de Paulínia, Americana, Sumaré, Monte Mor, Capivari, Piracicaba, São Pedro ou região.

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (3) até o próximo dia 21 somente por meio do link: https://career19.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=18679&company=cpflenergi.

As aulas irão ocorrer no período noturno – das 18h às 22h – de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 18h, a partir do dia 7 de março até o dia 8 de julho: de 7 de março a 8 de abril, de forma online, e de 11 de abril a 8 de julho, práticas.

As aulas iniciais serão na modalidade EAD (online), obedecendo os critérios da Organização Mundial de Saúde, os decretos estaduais e municipais de quarentena e contenção da Covid-19. Por isso, o aluno deverá ter acesso a computador e internet, por meio de recursos próprios, para as aulas remotas.

Havendo a devida liberação, o curso presencial será realizado no Centro de Treinamento CPFL, na cidade de Americana (Avenida Nicolau João Abdalla, 5.010, no bairro Antônio Zanaga).

Os pré-requisitos para inscrição no processo seletivo são:

idade mínima 19 anos;

Ensino Fundamental completo (desejável Ensino Médio);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” – válida e definitiva; e

residir em Paulínia, Americana, Sumaré, Monte Mor, Capivari, Piracicaba, São Pedro ou região.

As informações para participar do processo seletivo serão informadas via e-mail aos selecionados após avaliação e aprovação das inscrições.

As etapas do processo seletivo serão eliminatórias e ocorrerão entre o período de janeiro/ 2022 e fevereiro/2022, que serão: Painel Virtual, Teste psicológico, Teste em altura (prática), Entrevista e Avaliação médica.

“A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL”, informou os organizadores. “A convocação para o processo seletivo será realizada por envio de e-mail.”

A CPFL Energia está há 107 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a quinta maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 9,8 milhões de clientes em 696 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.