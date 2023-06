CRAS CENTRO ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE LIMPEZA DE PELE

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro abriu nesta segunda-feira, dia 26 de junho, as inscrições para o curso de Limpeza de Pele, que será ministrado na sede do órgão, a partir da próxima terça-feira.

As vagas são limitadas e os interessados devem ter mais de 18 anos. Para fazer a inscrição, basta comparecer ao CRAS Centro “Valdomiro Vicentin”, localizado na Rua Santa Catarina, 212, no Jardim Fontanella, até esta sexta-feira, das 8h às 16h, munido de documento com foto e o Cartão Cidadão.

O curso vai começar na próxima terça-feira, dia 4 de julho, com duração total de 12 horas e aulas às terças, das 13h30 às 16h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3847-1276.