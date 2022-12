CRAS de Engenheiro Coelho entrega certificado para alunos de oficinas

Os alunos das oficinas ofertadas pelo Centro da Referência da Assistência Social (CRAS), receberam os certificados de conclusão na última semana. Entre as oficinas estão as de Grafite: Intervenções urbanas e a de informática. A primeira-dama, Ana Paula Sousa, compareceu à cerimônia de entrega dos certificados, representando o prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda.

INCLUSÃO DIGITAL

A oficina de inclusão digital faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) e aconteceu entre os dias 30 de agosto e 9 de dezembro. A carga horária total foi de 40 horas e teve a participação de jovens entre 15 e 17 anos e de idosos maiores de 60 anos.

GRAFITE

A oficina Grafite: Intervenções urbanas aconteceu através do Serviço Nacional da Aprendizagem (SENAC). Durante o curso, os alunos aprenderam a elaborar painéis artísticos utilizando as técnicas da arte do grafite/intervenção urbana, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional, visando a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho, geração de renda e participação na sociedade.

Como atividade do curso, os alunos realizaram uma intervenção no muro do CRAS. No total, a oficina de grafite teve duração de 24 horas/aula.

Todas as oficinas aconteceram na sede do CRAS, no Jardim Eldorado.