CRAS Leste promove nesta quinta roda de conversa e tem como pauta LGBTQIA+

A partir das 18h desta quinta-feira, dia 10 de agosto, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Leste, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realiza um debate com o tema: LGBTQIA+: Significados, símbolos e reconhecimento. Durante a roda de conversa, o significado da sigla será discutido, assim como a garantia de direitos e serviços oferecidos pelo CRAS à comunidade. O CRAS Leste está localizado na Rua Arlindo de Oliveira, n° 100, Jardim Zaniboni I.

A reunião servirá como um espaço de participação social, pois será um local de escuta da população que poderá sugerir ideias para possíveis novas políticas públicas para combater o preconceito. A reunião é aberta ao público e contará com a participação do Coletivo Reconstruir, da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), membros do CREAS e outros parceiros do CRAS.

A roda de conversa faz parte de uma série de outras três que serão promovidas sobre a temática: Respeite as diferenças: Celebre a diversidade, que vão acontecer toda quinta-feira deste mês de agosto. As próximas reuniões irão discutir sobre os aspectos sociais e psicológicos da diversidade sexual e de gênero; as diferentes violências sofridas pela população LGBTQIA+; e os aspectos jurídicos sobre a mudança de nome.

“Essa ação está prevista no plano de trabalho do CRAS. Precisamos ouvir a comunidade primeiro, criar grupos de acompanhamento, para que possamos criar políticas públicas e abranger todo mundo da melhor forma possível”, afirmou a coordenadora do CRAS Leste, Thalita Ribeiro. A ação tem o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

SERVIÇO

10 de agosto, quinta-feira, a partir das 18h

Roda de conversa com o tema: LGBTQIA+: Significados, símbolos e reconhecimentos.

Local: CRAS Leste: Rua Arlindo de Oliveira, n° 100, Jardim Zaniboni I.

Próximas reuniões

17 de agosto, quinta-feira

Tema: Aspectos sociais e psicológicos da diversidade sexual e de gênero

Local: CRAS Leste

24 de agosto, quinta-feira

Tema: As diferentes violências sofridas pela população LGBTQIA+

Local: CRAS Leste

31 de agosto, quinta-feira

Tema: Aspectos jurídicos sobre a mudança de nome

Local: CRAS Leste