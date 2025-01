CRAS NASSIF PROMOVE ENCONTRO COM FAMÍLIAS PARA DISCUTIR SAÚDE MENTAL

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif promoveu nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, o primeiro encontro do ano com as famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O encontro, que ocorre mensalmente, teve como objetivo abordar o tema Janeiro Branco, campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional.

A atividade socioeducativa, realizada em roda de conversa e dinâmica de grupo, foi intermediada pela convidada psicóloga Júlia Maria de Macedo Fiorello e equipe técnica da unidade. A ação promoveu temas como vínculos familiares/comunidade, fé/espiritualidade, papel de cuidado exercido pela mulher, interação com a natureza, questões de saúde física e socioeconômica e como isso pode impactar na saúde mental da população.

Fotos: Thiago Carvalho