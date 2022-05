CRAS Nassif realiza campanha Maio Laranja de combate a abuso sexual e infantil

Maio é o mês de conscientização da população sobre abuso sexual na infância e na adolescência. Em Jaguariúna, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando a campanha Maio Laranja para debater esse assunto com a população e passar orientações.

Durante toda esta semana estão acontecendo atividades no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Nassif sempre com um grupo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Nesta quarta-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, as pessoas atendidas no local participaram de uma roda de conversa abordando a temática e puderam tirar dúvidas. Até sexta-feira, dia 20, outros grupos também participarão da campanha.

Para a secretária de Assistência Social, Andrea Lizun, a campanha tem como objetivo chamar a atenção não somente das famílias, mas também dos profissionais que prestam serviços na área. “É preciso manter todos muito bem-informados para prevenir a violência e, caso ela aconteça, seja denunciada”, explicou a secretária.