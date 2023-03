Creche no Itajaí vai atender a 320 crianças em período parcial e integral Prefeito Dário Saadi assinou ordem de serviço no último sábado, 25 de março; unidade deve começar a funcionar em 02/24

O prefeito Dário Saadi assinou na manhã deste sábado, 25 de março, a ordem de serviço que dá início à construção da creche do Jardim Itajaí. Esta é a 12ª das 16 unidades de Educação Infantil que serão construídas este ano no âmbito do Programa Espaço do Amanhã.

A unidade terá capacidade para atender a 320 crianças, com idade de 0 a 5 anos, nos períodos integral e parcial. A expectativa é de que a escola comece a funcionar em fevereiro do próximo ano.

“Campinas tem um problema histórico de falta de vaga na Educação Infantil. A nossa ideia é fazer algo de fôlego e olhar para o problema de frente”, contou o secretário Municipal de Educação, José Tadeu Jorge. Atualmente, o déficit de vagas na Educação Infantil, para crianças com idade de 0 a 3 anos, é de 4,5 mil vagas.

“Esse projeto tem a chance real de zerar o déficit de vagas na Educação Infantil. Não estou prometendo que isso vai acontecer, mas será um marco”, disse o prefeito Dário Saadi.

Com as novas unidades educacionais, o número de vagas na Educação Infantil municipal será ampliado em mais de cinco mil. O Programa Espaço do Amanhã terá um investimento de R$ 144 milhões, que serão viabilizados com recursos da Prefeitura. A expectativa é de que as unidades comecem a funcionar no primeiro semestre de 2024.

As 16 creches serão construídas nos bairros Jardim do lago II, Residencial Cosmos, Dic I, Parque Itajaí, Jardim Santa Rosa (Residencial Cittá), Residencial Campo Florido II, São Luiz, Dic IV, Vila Olímpia, Distrito do Ouro Verde, Jardim São Bento, Parque dos Pomares, Paraíso de Viracopos, Jardim Fernanda, Bosque das Palmeiras e Distrito do Campo Grande.

Rede Municipal de Ensino

A Rede Municipal de Ensino tem 208 unidades, sendo 163 de Educação Infantil, 44 entidades colaboradoras de Educação Infantil e 45 escolas de Ensino Fundamental. Ao todo são 61,9 mil alunos matriculados.